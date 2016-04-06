Акушерки принимали роды под веселящим газом в одном из роддомов Финляндии

Новости Финляндии. Медицинский скандал набирает обороты в Финляндии. В одном из роддомов Хельсинки акушерки принимали роды под веселящим газом. Об это сообщили очевидцы происшествия.

По делу проходят четыре девушки. Две из них являлись штатными сотрудницами медучреждения. На время расследования они отстранены от работы. Продолжат ли они трудиться в этой клинике, будет решено позже.

Еще две акушерки работали по временным договорам, которые продлены уже не будут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.