«Согревает моё сердце». Кот Гацек – польская достопримечательность. Вот что говорят туристы

Щецин – это средневековый город на северо-западе Польши, куда многие туристы приезжают, чтобы посетить замок поморского герцога и парк Яна Каспровича. Но в последнее время все эти достопримечательности затмил своей славой уличный кот Гацек.

Я слышала о Гацеке именно от своих друзей из Варшавы, и они прислали мне статью о нем. И вот я здесь!

Мне нравится его видеть, и это согревает мое сердце, потому что это коренастый мальчик, но как аттракцион на тротуаре очень хороший, очень классный кот.

Эта надпись гласит «Гацек, кот, король центра города». По словам местных жителей, он впервые появился на улице Кашубская в центре Щецина около 10 лет назад и сразу многим понравился. Горожане стали его подкармливать, поэтому вскоре Гацек превратился в очаровательного толстяка. Впервые о нем стало известно общественности в 2020 году, когда местный новостной портал показал кота в своем видео, завирусившимся в соцсетях.

Шимон Максимюк, служащий Туристического информационного центра Щецина:

Туризм благодаря Гацеку чрезвычайно вырос. Это было далеко за пределами моих ожиданий или воображения. Я даже не могу понять этого должным образом, почему возникает такая шумиха.