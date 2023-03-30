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«Согревает моё сердце». Кот Гацек – польская достопримечательность. Вот что говорят туристы

30 марта 2023 15:21
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Щецин – это средневековый город на северо-западе Польши, куда многие туристы приезжают, чтобы посетить замок поморского герцога и парк Яна Каспровича. Но в последнее время все эти достопримечательности затмил своей славой уличный кот Гацек.

«Согревает моё сердце». Кот Гацек – польская достопримечательность. Вот что говорят туристы-1

Я слышала о Гацеке именно от своих друзей из Варшавы, и они прислали мне статью о нем. И вот я здесь!

«Согревает моё сердце». Кот Гацек – польская достопримечательность. Вот что говорят туристы-4

Мне нравится его видеть, и это согревает мое сердце, потому что это коренастый мальчик, но как аттракцион на тротуаре очень хороший, очень классный кот.

«Согревает моё сердце». Кот Гацек – польская достопримечательность. Вот что говорят туристы-7

Эта надпись гласит «Гацек, кот, король центра города». По словам местных жителей, он впервые появился на улице Кашубская в центре Щецина около 10 лет назад и сразу многим понравился. Горожане стали его подкармливать, поэтому вскоре Гацек превратился в очаровательного толстяка. Впервые о нем стало известно общественности в 2020 году, когда местный новостной портал показал кота в своем видео, завирусившимся в соцсетях.

«Согревает моё сердце». Кот Гацек – польская достопримечательность. Вот что говорят туристы-10

Шимон Максимюк, служащий Туристического информационного центра Щецина:
Туризм благодаря Гацеку чрезвычайно вырос. Это было далеко за пределами моих ожиданий или воображения. Я даже не могу понять этого должным образом, почему возникает такая шумиха.

«Согревает моё сердце». Кот Гацек – польская достопримечательность. Вот что говорят туристы-13

Как бы там ни было, на основе тысяч отзывов в поисковой системе Google кот получил рейтинг 4,9 звезды из 5 и стал самой популярной туристической достопримечательностью города.

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# Животные # Фотофакт

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