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Соцопросы США: предвыборная популярность Дональда Трампа и Хилари Клинтон – на одном уровне

20 июля 2016 08:52
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Новости США. Одиозный политик Дональд Трамп официально утвержден кандидатом в Президенты США от республиканцев. На съезде партии он получил поддержку почти 2000 делегатов из 3000.

Теперь осталась простая формальность: миллиардер и, по совместительству, генератор скандалов должен дать свое согласие на участие в гонке за овальный кабинет.

Напоминаем: основным конкурентам Трампа на выборах президента, скорее всего, станет Хилари Клинтон.

В её поддержку выступил Барак Обама. Да и все демократы видят именно в ней следующего главу государства. Однако соцопросы показали, что популярность обоих политиков среди населения примерно на одном уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы в США

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