Снежные бури обрушились на Европу. Во время лавины в Испании погиб спасатель

Свыше 200 авиарейсов отменили в Японии из-за сильнейших снегопадов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным синоптиков, к северо-западу страны приближается мощный циклон, который принесет осадки и штормовой ветер.

Во власти непогоды оказалась и Европа. Снежные бури обрушились на Австрию и Италию. В Испании, между тем, в результате лавины погиб спасатель, еще один пропал без вести.