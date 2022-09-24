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СМИ: жителям Вены придётся платить за отопление в два раза больше

24 сентября 2022 07:55
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Новости Австрии. Жителям Вены придется платить за отопление в два раза больше. Такие неоптимистичные прогнозы для населения подготовила местная пресса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СМИ: жителям Вены придётся платить за отопление в два раза больше-1

По ее информации, на 100 % цена отопления вырастет только для столичных жителей. Для живущих в других регионах Австрии повышение будет не таким значительным. Тем не менее оплата коммунальных все равно выльется в круглую сумму. Несмотря на то, что регионам все же повезло больше. Например, для тех, кто проживает в Штирии, стоимость теплоснабжения увеличится на 65 %. А для Каринтии – не более чем на 40. Отчасти в связи с этим накануне Австрия отказалась поддержать газовые санкции против России. В МИД заявили, что на все подобные предложения отныне страна скажет четкое «нет».

# Кризис в ЕС # Новости Австрии # Фотофакт

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