СМИ: жителям Вены придётся платить за отопление в два раза больше

По ее информации, на 100 % цена отопления вырастет только для столичных жителей. Для живущих в других регионах Австрии повышение будет не таким значительным. Тем не менее оплата коммунальных все равно выльется в круглую сумму. Несмотря на то, что регионам все же повезло больше. Например, для тех, кто проживает в Штирии, стоимость теплоснабжения увеличится на 65 %. А для Каринтии – не более чем на 40. Отчасти в связи с этим накануне Австрия отказалась поддержать газовые санкции против России. В МИД заявили, что на все подобные предложения отныне страна скажет четкое «нет».