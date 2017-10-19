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В страшном ДТП в Харькове погибли 6 человек, еще пятеро пострадали – очевидцы об аварии

19 октября 2017 07:47
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Новости Украины. В украинском Харькове расследуют причины ДТП, унесшее жизни сразу 6 человек. Еще несколько ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В страшном ДТП в Харькове погибли 6 человек, еще пятеро пострадали – очевидцы об аварии-1

Некоторые, в том числе беременная женщина, в критическом состоянии. Трагедия произошла 18 октября. Автомобиль, за рулем которого была 20-летняя девушка, проскочил на запрещающий сигнал светофора. На перекрестке столкнулся с другой машиной. От мощного удара авто отбросило на тротуар, где в тот момент находились десятки пешеходов. 

В страшном ДТП в Харькове погибли 6 человек, еще пятеро пострадали – очевидцы об аварии-3

Анна Костырина, очевидец:
Услышала удар, повернула голову и увидела, что машина крутится, крутится и упала на крышу.

В страшном ДТП в Харькове погибли 6 человек, еще пятеро пострадали – очевидцы об аварии-5

Владимир, пострадавший:
Я чувствую на себе удар, удар – и я ложусь. Для меня это доля секунды. А друг говорил, что минут 5 это было. Потом открываю глаза, смотрю – там лежат 4 человека.

Девушку-водителя сразу же задержали. Предварительная экспертиза не показала наличие в ее организме ни алкоголя, ни наркотиков. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

# Фотофакт # Авария в Украине

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