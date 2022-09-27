Давление в «Северном потоке» могло упасть из-за тщательно спланированной диверсии

Причиной падения давления на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» могла стать диверсия. Об этом сообщила крупная немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в федеральных органах безопасности Германии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Неполадки на трубопроводах произошли в один и тот же день – 26 сентября. В спецслужбе страны считают, что это не может быть совпадением. При этом отмечается, что совершить подобного рода диверсии довольно сложно. Для этого необходимы специально обученные водолазы или даже подлодка. Такая операция должна планироваться долго и тщательно. И косвенным подтверждением этой версии стало сегодняшнее заявление морского управления Швеции. Там сообщили, что обнаружили утечки на газопроводе в своих и датских водах.