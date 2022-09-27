Давление в «Северном потоке» могло упасть из-за тщательно спланированной диверсии

Неполадки на трубопроводах произошли в один и тот же день – 26 сентября. В спецслужбе страны считают, что это не может быть совпадением. При этом отмечается, что совершить подобного рода диверсии довольно сложно. Для этого необходимы специально обученные водолазы или даже подлодка. Такая операция должна планироваться долго и тщательно. И косвенным подтверждением этой версии стало сегодняшнее заявление морского управления Швеции. Там сообщили, что обнаружили утечки на газопроводе в своих и датских водах.