Прямой эфир

Давление в «Северном потоке» могло упасть из-за тщательно спланированной диверсии

27 сентября 2022 10:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Причиной падения давления на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» могла стать диверсия. Об этом сообщила крупная немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в федеральных органах безопасности Германии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Давление в «Северном потоке» могло упасть из-за тщательно спланированной диверсии-1

Неполадки на трубопроводах произошли в один и тот же день – 26 сентября. В спецслужбе страны считают, что это не может быть совпадением. При этом отмечается, что совершить подобного рода диверсии довольно сложно. Для этого необходимы специально обученные водолазы или даже подлодка. Такая операция должна планироваться долго и тщательно. И косвенным подтверждением этой версии стало сегодняшнее заявление морского управления Швеции. Там сообщили, что обнаружили утечки на газопроводе в своих и датских водах.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
По 300-400 человек в день. Литовцы массово просят компенсацию на отопление
27 сентября 2022 10:21

По 300-400 человек в день. Литовцы массово просят компенсацию на отопление

Чешские вандалы продолжают разрисовывать советские памятники краской
27 сентября 2022 10:19

Чешские вандалы продолжают разрисовывать советские памятники краской

«Для европейцев это чужая драка». Действительно ли ЕС так сильно поддерживает Украину?
27 сентября 2022 09:15

«Для европейцев это чужая драка». Действительно ли ЕС так сильно поддерживает Украину?