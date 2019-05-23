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Смерч обрушился на штат Миссури: погибли три человека

23 мая 2019 14:37
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Новости США. Мощный торнадо прошелся по штату Миссури: сообщается как минимум о трёх погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Смерч обрушился на штат Миссури: погибли три человека-1

Количество пострадавших уточняется. Смерч обрушился на жилые районы города Джефферсон-сити ночью. Повреждены десятки домов и опоры линии электропередачи. Из-за непогоды в регионе объявлено чрезвычайное положение. Спасатели ликвидируют последствия.

Смерч обрушился на штат Миссури: погибли три человека-4

# Торнадо в США # Фотофакт

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