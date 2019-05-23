Смерч обрушился на штат Миссури: погибли три человека

Новости США. Мощный торнадо прошелся по штату Миссури: сообщается как минимум о трёх погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Мощный торнадо прошелся по штату Миссури: сообщается как минимум о трёх погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Количество пострадавших уточняется. Смерч обрушился на жилые районы города Джефферсон-сити ночью. Повреждены десятки домов и опоры линии электропередачи. Из-за непогоды в регионе объявлено чрезвычайное положение. Спасатели ликвидируют последствия.