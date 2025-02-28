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Служба внешней разведки России: ЕС проплачивает протестные акции в Грузии

28 февраля 2025 07:44
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Евросоюз ярко продемонстрировал двуличность своей политики. Провозглашая себя сторонником демократических принципов, продолжает грубо вмешивается во внутренние дела других стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Служба внешней разведки России: ЕС проплачивает протестные акции в Грузии-2

Так стало известно, что ЕС проплачивает протестные акции в Грузии. Об этом сообщила Служба внешней разведки России. По данным ведомства, представительству Европейского союза в Тбилиси выделены деньги на поддержание и координацию манифестаций. Эти средства, в частности, должны пойти на гонорары участникам антиправительственных выступлений. Каждому планировалось выплачивать до ста двадцати евро за день работы. На случай, если грузинские власти смогут выявить и заблокировать каналы финансирования подрывных акций, прорабатывается вариант доставки наличной валюты в Тбилиси из посольств стран ЕС в Армении. Напомним, ЕС отметилось и поддержкой беспорядков в 2020 году в Беларуси. Тогда Брюссель расщедрился и выделил за работу протестующим аж 53 миллиона евро.

# Акции протеста # Международная политика

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