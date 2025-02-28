Так стало известно, что ЕС проплачивает протестные акции в Грузии. Об этом сообщила Служба внешней разведки России. По данным ведомства, представительству Европейского союза в Тбилиси выделены деньги на поддержание и координацию манифестаций. Эти средства, в частности, должны пойти на гонорары участникам антиправительственных выступлений. Каждому планировалось выплачивать до ста двадцати евро за день работы. На случай, если грузинские власти смогут выявить и заблокировать каналы финансирования подрывных акций, прорабатывается вариант доставки наличной валюты в Тбилиси из посольств стран ЕС в Армении. Напомним, ЕС отметилось и поддержкой беспорядков в 2020 году в Беларуси. Тогда Брюссель расщедрился и выделил за работу протестующим аж 53 миллиона евро.