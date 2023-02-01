Прямой эфир

Скворцы заполонили небо на юго-западе Англии

01 февраля 2023 08:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Завораживающие кадры мурмурации. Так орнитологи называют скоординированный полет огромных стай птиц. В данном случае в объектив попали скворцы, которые просто взорвали небо над небольшим городком на юго-западе Англии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скворцы заполонили небо на юго-западе Англии-1

Будто в танце они пронизывали серые облака, причем на большой скорости – до 40 км/ч. При этом птицы не сталкиваются. Тысячами, словно это огромная твердая воздушная масса, они «ныряют» и взлетают, объединяются и разъединяются. Считается, что такие действия защищают скворцов от хищников, которым труднее сконцентрироваться на определенной цели.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Птицы # Новости Великобритании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Новой Зеландии не прекращаются сильные ливни, в нескольких районах введён режим ЧП
01 февраля 2023 08:32

В Новой Зеландии не прекращаются сильные ливни, в нескольких районах введён режим ЧП

В США может возникнуть серьёзный дефицит бензина
01 февраля 2023 08:30

В США может возникнуть серьёзный дефицит бензина

Тропический шторм на Мадагаскаре унёс жизни 25 человек
01 февраля 2023 07:43

Тропический шторм на Мадагаскаре унёс жизни 25 человек