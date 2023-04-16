В Судане второй день идут столкновения между армией и силами быстрого реагирования

Новости Судана. Тревожные новости приходят из Судана. В столице страны уже второй день не прекращаются стрельба и столкновения между армией и силами быстрого реагирования, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают местные врачи, погибли 56 мирных жителей. Ранены около 600. В этой статистике не учитываются потери солдат. Сейчас бои идут и в других городах. Применяются артиллерия и авиация. По некоторым сообщениям, силы быстрого реагирования взяли под контроль президентский дворец и главный аэропорт. Однако армия Судана это отрицает. Причиной вооруженного конфликта называют противоречия по вопросу об интеграции спецназа в структуру вооруженных сил страны и вопрос перехода власти от военных к гражданским.