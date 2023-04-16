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В Судане второй день идут столкновения между армией и силами быстрого реагирования

16 апреля 2023 14:08
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Новости Судана. Тревожные новости приходят из Судана. В столице страны уже второй день не прекращаются стрельба и столкновения между армией и силами быстрого реагирования, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Судане второй день идут столкновения между армией и силами быстрого реагирования-1

Как сообщают местные врачи, погибли 56 мирных жителей. Ранены около 600. В этой статистике не учитываются потери солдат. Сейчас бои идут и в других городах. Применяются артиллерия и авиация. По некоторым сообщениям, силы быстрого реагирования взяли под контроль президентский дворец и главный аэропорт. Однако армия Судана это отрицает. Причиной вооруженного конфликта называют противоречия по вопросу об интеграции спецназа в структуру вооруженных сил страны и вопрос перехода власти от военных к гражданским.  

# Международная политика # Фотофакт

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