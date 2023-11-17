СК России назвал предварительную причину обрушения части жилого дома в Астрахани

Следственный комитет России назвал предварительную причину ЧП в Астрахани. К обрушению части дома могли привести строительные работы в одной из квартир, считают специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все жильцы двух пострадавших подъездов установлены. Разбор завалов на месте продолжается. Людей под ними не обнаружено. На месте работает тяжелая инженерная техника, 45 единиц, и около 200 спасателей. Находиться здесь до сих пор опасно – существует угроза обрушения оставшейся части здания. Разбор завалов планируют закончить 17 ноября до 2 часов дня. После к работе приступят криминалисты. Напомним, в результате обрушения погибла пожилая женщина.