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СК РФ: ВСУ подорвали газораспределительную станцию «Суджа»

21 марта 2025 12:32
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По сообщению Следственного комитета России, 20 марта украинскими военными была взорвана газораспределительная станция «Суджа», что было квалифицировано как террористический акт. Об этом пишет РИА Новости.

Жертв среди мирного населения нет, ведется расследование. Поставки природного газа через Суджу прекратились ранее из-за отказа Киева продлевать соглашение о транзите. 

СК РФ: ВСУ подорвали газораспределительную станцию «Суджа»-1

Фото: pixabay

Президент России Владимир Путин и американский лидер США Дональд Трамп ранее обсуждали возможность прекратить удары по энергетической инфраструктуре, на что глава Украины Владимир Зеленский согласился.

Но вскоре Украина атаковала «Кавказскую» нефтеперекачивающую станцию, что, по мнению Кремля, подрывает мирные инициативы.

Российские военные прекратили удары, даже сбив свои беспилотники.

# Взрыв

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