СК РФ: ВСУ подорвали газораспределительную станцию «Суджа»

По сообщению Следственного комитета России, 20 марта украинскими военными была взорвана газораспределительная станция «Суджа», что было квалифицировано как террористический акт. Об этом пишет РИА Новости.

Жертв среди мирного населения нет, ведется расследование. Поставки природного газа через Суджу прекратились ранее из-за отказа Киева продлевать соглашение о транзите.