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Силы РФ уничтожили в ДНР группу наёмников ВСУ с символикой ООН

15 февраля 2025 09:38
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ВС РФ уничтожили группу наемников при попытке осуществить накат под Великой Новоселкой на юге ДНР, пишет ТАСС.

Силы РФ уничтожили в ДНР группу наёмников ВСУ с символикой ООН-1

Фото: Pinterest

По словам бойца штурмового отряда 60-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток», наемники – около 13 человек – были привезены на БТР, имели восточную внешность. У них при себе были шевроны, повязки, береты с эмблемами ООН, а также документы участника миссии в Сьерра-Леоне в 2004 году.

В ближнем бою группа наемников была разбита, часть сбежала еще в начале.

# Международная политика

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