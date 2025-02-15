Силы РФ уничтожили в ДНР группу наёмников ВСУ с символикой ООН

По словам бойца штурмового отряда 60-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток», наемники – около 13 человек – были привезены на БТР, имели восточную внешность. У них при себе были шевроны, повязки, береты с эмблемами ООН, а также документы участника миссии в Сьерра-Леоне в 2004 году.

В ближнем бою группа наемников была разбита, часть сбежала еще в начале.