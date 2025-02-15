Силы РФ уничтожили в ДНР группу наёмников ВСУ с символикой ООН

ВС РФ уничтожили группу наемников при попытке осуществить накат под Великой Новоселкой на юге ДНР, пишет ТАСС.
ВС РФ уничтожили группу наемников при попытке осуществить накат под Великой Новоселкой на юге ДНР, пишет ТАСС.
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По словам бойца штурмового отряда 60-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток», наемники – около 13 человек – были привезены на БТР, имели восточную внешность. У них при себе были шевроны, повязки, береты с эмблемами ООН, а также документы участника миссии в Сьерра-Леоне в 2004 году.
В ближнем бою группа наемников была разбита, часть сбежала еще в начале.