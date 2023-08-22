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Резников: Киев получит истребители F-16 не раньше, чем через полгода

22 августа 2023 13:34
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Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев сможет заполучить американские истребители F-16 не раньше, чем через шесть-семь месяцев, сообщает РИА Новости.

За это время нужно обучить сотни человек, которые будут заниматься техническим обеспечением самолетов и инфраструктурой. Пилоты могут быть готовы через полгода, но инженерно-технический это еще более долгий срок. Работа по приготовлению украинских взлетно-посадочных полос уже ведется.

Резников добавил, что реконструируется, в частности, инфраструктура аэродромов, дорожное покрытие взлетно-посадочных полос, возводятся защитные сооружения. Также необходимо подготовить вооружение, ракеты, снаряды, бомбы, которые будут использоваться F-16. К появлению в украинском небе первых «птиц» необходимо подготовить несколько сотен человек.

# Оружие и боеприпасы # Алексей Резников

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