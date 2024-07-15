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Сильные ливни вызвали многочисленные оползни и наводнения в Китае

15 июля 2024 13:55
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Крупная спасательная операция проходит в западных районах Китая. Причиной стала непогода. Непрекращающиеся сильные ливни вызвали многочисленные оползни и наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные ливни вызвали многочисленные оползни и наводнения в Китае-1

В эпицентре стихии оказался один из крупнейших мегаполисов страны город Чунцин. Там уровень воды в некоторых районах достиг 2 метров. Многие улицы и жилые кварталы оказались затопленными, спасатели вытаскивают людей, оказавшихся в ловушке в своих квартирах и домах. За последние дни они перевезли в безопасные места около 400 человек. Власти сообщили как минимум о шести погибших. В городе практически прекратил работу городской транспорт, не ходят поезда.

# Новости Китая

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