Сильные ливни вызвали многочисленные оползни и наводнения в Китае

В эпицентре стихии оказался один из крупнейших мегаполисов страны город Чунцин. Там уровень воды в некоторых районах достиг 2 метров. Многие улицы и жилые кварталы оказались затопленными, спасатели вытаскивают людей, оказавшихся в ловушке в своих квартирах и домах. За последние дни они перевезли в безопасные места около 400 человек. Власти сообщили как минимум о шести погибших. В городе практически прекратил работу городской транспорт, не ходят поезда.