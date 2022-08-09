​Сильнейший за последние 80 лет ливень унёс жизни восьми человек в Южной Корее

Новости Южной Кореи. Сильнейшие дожди накрыли Южную Корею. В Сеуле и еще нескольких городах затоплено множество административных зданий и жилых домов, некоторые из которых обесточены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под водой оказались также машины и станции метро. В нескольких районах появились оползни. Сообщается о гибели восьми человек, девять пострадали, еще шесть пропали без вести. Стоит отметить, что прошедший ливень оказался самым мощным за последние 80 лет.