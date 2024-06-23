Сикорский: Польша планирует полностью закрыть границу с Беларусью

В сопредельных странах, похоже, уже не помнят, что такое война. Иначе как объяснить бесконечное наращивание воинского контингента и техники, регулярное проведение масштабных боевых учений, строительство заводов по выпуску боеприпасов и бесконечные провокации на рубежах?

Очередное обострение ситуации на границе пытается спровоцировать Варшава. Глава МИД Польши Владислав Сикорский сообщил о планах полностью закрыть границу с Беларусью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.