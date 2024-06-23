Сикорский: Польша планирует полностью закрыть границу с Беларусью

В сопредельных странах, похоже, уже не помнят, что такое война. Иначе как объяснить бесконечное наращивание воинского контингента и техники, регулярное проведение масштабных боевых учений, строительство заводов по выпуску боеприпасов и бесконечные провокации на рубежах?
Очередное обострение ситуации на границе пытается спровоцировать Варшава. Глава МИД Польши Владислав Сикорский сообщил о планах полностью закрыть границу с Беларусью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь о двух погранпереходах «Кукурыки – Козловичи» и «Тересполь – Брест» – последних, которые еще функционируют между нашими странами. Другие были закрыты с польской стороны по инициативе Варшавы. По мнению экспертов, такой шаг – не более чем очередной плохой пиар-ход польских властей, которые не оставляют попыток запугать своих граждан, выставляя Минск агрессором. Вот только за время действия белорусского безвиза тысячи поляков побывали в нашей стране и лично убедились в лживости заявлений своих политиков.
К слову, одна из целей «блокировки» границы – ограничить передвижение людей. Что же касается последствий, эксперты убеждены: если решение о закрытии пунктов пропуска вступит в силу, это в первую очередь ударит по простым полякам и в целом пагубно скажется на экономике сопредельного государства.