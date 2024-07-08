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Си Цзиньпин призвал создать условия для диалога Москвы и Киева

08 июля 2024 10:39
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Новости, которые сегодня приходят из Китая, вселяют надежду на разрешение украинского кризиса. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал мировое сообщество создать условия для диалога Москвы и Киева, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Си Цзиньпин призвал создать условия для диалога Москвы и Киева-1

Пекин активно продвигает идею переговоров и поддерживает любые усилия, которые привели бы к урегулированию кризиса, – отметил глава КНР. В Пекине он провел встречу с Виктором Орбаном. Китайская столица стала третьей остановкой венгерского премьера в его мирной миссии. В конце прошлой недели он встретился с Владимиром Путиным в Москве. Тогда прозвучало, что переговоры по Украине не могут быть использованы как способ довооружения ВСУ.

Перед посещением российской столицы глава венгерского правительства побывал в Киеве впервые с начала спецоперации. Там он поговорил с Зеленским, но в его офисе заявили, что, несмотря на все усилия венгерского модератора, сама Украина не рассматривают Будапешт как посредника для дипломатического решения вопроса. Но и сам Орбан заявляет, что как такового мирного плана у него нет. Премьер уверен, что разрабатываться он должен вместе со сторонами конфликта. С одной из них Орбан еще не говорил, но исправит это в ближайшее время. Политик анонсировал свою поездку в Вашингтон.

# Международная политика # Си Цзиньпин # Виктор Орбан

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