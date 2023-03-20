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Си Цзиньпин прилетел в Москву, где обсудит с Путиным тему Украины

20 марта 2023 10:44
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Борт с делегацией из Китая прилетел в Москву. Председатель КНР в понедельник, 20 марта, встретится с президентом Путиным.

Визит в Россию придаст новый импульс развитию российско-китайских отношений, а также стратегическому взаимодействию, сказал Си Цзиньпин по прилете. Он также отметил, что развитие двусторонних отношений вносит значительный вклад в прогресс всего мира. 

Как ранее сообщил пресс-секретарь Путина Песков, российский лидер «из первых уст» разъяснит Си Цзиньпину позицию РФ по Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на его слова. Песков отметил, что темы китайской мирной инициативы по Украине между лидерами КНР и РФ будут обязательно затронуты. Российский лидер даст исчерпывающие разъяснения позиции Российской Федерации, сказал представитель Кремля. 

Председатель КНР посещает Россию 20-22 марта. Ранее сообщалось, что общение лидеров Китая и России начнется во второй половине дня за неформальным обедом. Официальные переговоры Си Цзиньпина с Владимиром Путиным запланированы завтра, 21 марта. 

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# Международная политика # Владимир Путин # Си Цзиньпин # Дмитрий Песков

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