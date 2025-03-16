Си Цзиньпин отказался ехать в Брюссель на юбилей отношений КНР и ЕС

Председатель КНР отказался от поездки на саммит в Брюссель, приуроченный к 50-летию дипломатических отношений между Китаем и ЕС. Об этом пишет ТАСС.

На его месте Китай будет представлен премьером Госсовета КНР Ли Цянем. Как правило, подобные встречи чередуются между Брюсселем и Пекином, но в год юбилея ЕС ожидал от Си Цзиньпина личного присутствия.