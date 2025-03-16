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Си Цзиньпин отказался ехать в Брюссель на юбилей отношений КНР и ЕС

16 марта 2025 14:42
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Председатель КНР отказался от поездки на саммит в Брюссель, приуроченный к 50-летию дипломатических отношений между Китаем и ЕС. Об этом пишет ТАСС.

Си Цзиньпин отказался ехать в Брюссель на юбилей отношений КНР и ЕС-1

Фото: pixabay

На его месте Китай будет представлен премьером Госсовета КНР Ли Цянем. Как правило, подобные встречи чередуются между Брюсселем и Пекином, но в год юбилея ЕС ожидал от Си Цзиньпина личного присутствия.

# Международная политика

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