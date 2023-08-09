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Швейцария страдает от нехватки лекарств из-за перебоев с поставками

09 августа 2023 20:05
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Новости Швейцарии. Швейцария страдает от нехватки лекарств. Дефицит вызван перебоями в поставках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Швейцария страдает от нехватки лекарств из-за перебоев с поставками-1

Почти 700 наименований различных медикаментов недоступны в стране. В Федеральном управлении экономического снабжения ситуацию назвали критической. Подобного дефицита в Швейцарии еще не было, сообщают местные специалисты. С аптечных полок исчезли лекарства разных видов: препараты от диабета, давления, антибиотики и другие.

# Кризис в ЕС # Новости Швейцарии # Фотофакт

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