Швейцария страдает от нехватки лекарств из-за перебоев с поставками

Новости Швейцарии. Швейцария страдает от нехватки лекарств. Дефицит вызван перебоями в поставках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 700 наименований различных медикаментов недоступны в стране. В Федеральном управлении экономического снабжения ситуацию назвали критической. Подобного дефицита в Швейцарии еще не было, сообщают местные специалисты. С аптечных полок исчезли лекарства разных видов: препараты от диабета, давления, антибиотики и другие.