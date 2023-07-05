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Швейцария решила присоединиться к проекту по созданию системы ПВО

05 июля 2023 07:56
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Новости Швейцарии. Швейцария, похоже, решила нарушить многовековой нейтралитет. Вслед за Австрией она решила присоединиться к европейскому проекту по созданию системы ПВО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Швейцария решила присоединиться к проекту по созданию системы ПВО-1

Соглашение, в котором участвуют 17 стран, подразумевает совместное приобретение установок и ракет для создания европейской системы противовоздушной обороны, которая защищала бы небо над большей частью Европы. Ожидается что глава швейцарского Минобороны и ее австрийская коллега подпишут соответствующий договор в эту пятницу, 7 июля, в Берне. Однако жители Швейцарии далеко не в восторге от этой инициативы. Они считают, что это размывает традиционный нейтралитет страны и превращает ее в потенциальную мишень.

# Международная политика # Новости Швейцарии # Фотофакт

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