Швейцария решила присоединиться к проекту по созданию системы ПВО

Соглашение, в котором участвуют 17 стран, подразумевает совместное приобретение установок и ракет для создания европейской системы противовоздушной обороны, которая защищала бы небо над большей частью Европы. Ожидается что глава швейцарского Минобороны и ее австрийская коллега подпишут соответствующий договор в эту пятницу, 7 июля, в Берне. Однако жители Швейцарии далеко не в восторге от этой инициативы. Они считают, что это размывает традиционный нейтралитет страны и превращает ее в потенциальную мишень.