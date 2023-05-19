Шойгу проинспектировал группировку «Восток» на Запорожском направлении

Министр обороны России Сергей Шойгу осмотрел передовой пункт управления одной из группировок под названием «Восток» в районе Запорожья. Об этом сообщили представители российского военного ведомства журналистам, сообщает ТАСС.

Шойгу заслушал доклады командующего и штабных офицеров группировки, которые рассказали о текущей обстановке, действиях противника и выполнении военных задач на главных направлениях. Министр обороны отметил успешность обнаружения и поражения вражеской техники и военного состава на основных направлениях.

Глава оборонного ведомства РФ поставил задачу командующему и командирам группировки «Восток» продолжать разведывательные мероприятия и обеспечивать безопасное размещение личного состава.

