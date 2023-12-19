Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу бойца СВО

Министр обороны Сергей Шойгу пообещал выполнить последнее желание покойного солдата Романа Рудакова – позаботиться о его близких, сообщили в пресс-службе российского военного ведомства. Об этом пишет РИА Новости.

После того как российские военные освободили Марьинку, они нашли на кирпиче в разрушенном доме надпись: «Кто меня найдет — позаботьтесь о моей матери, сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск».

Перед отправкой на фронт он выражал тревогу за свою семью, утверждая, что не опасается за себя и должен защищать Родину. В понедельник СМИ сообщили, что семья Рудаковых обратилась в полицию за защитой, так как получила угрозу расправы. Предполагается, что эти угрозы исходили с территории Украины.