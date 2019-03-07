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Школьный автобус въехал в мусоровоз в США: пострадали 20 человек

07 марта 2019 08:23
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Новости США. Серьезное ДТП произошло в США. В штате Индиана школьный автобус протаранил мусоровоз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьный автобус въехал в мусоровоз в США: пострадали 20 человек-1

В результате происшествия пострадали 20 человек. Все они госпитализированы с различными травмами. Состояние одного из подростков, а также водителя автобуса медики оценивают как тяжелое. Сообщается, что во время столкновения мусоровоз был припаркован на обочине. Причина случившегося выясняется.

Школьный автобус въехал в мусоровоз в США: пострадали 20 человек-4

# Авария в США # Фотофакт

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