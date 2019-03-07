Школьный автобус въехал в мусоровоз в США: пострадали 20 человек

В результате происшествия пострадали 20 человек. Все они госпитализированы с различными травмами. Состояние одного из подростков, а также водителя автобуса медики оценивают как тяжелое. Сообщается, что во время столкновения мусоровоз был припаркован на обочине. Причина случившегося выясняется.