Шансов найти выживших не осталось. 64 человека погибли в результате обрушения дома во Флориде

Новости США. Число погибших в результате обрушения многоэтажного жилого дома в американской Флориде возросло до 64. 76 человек все еще числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Число погибших в результате обрушения многоэтажного жилого дома в американской Флориде возросло до 64. 76 человек все еще числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
8 июля власти приняли решение завершить поиски. Шансов на обнаружение выживших не осталось.
Специалисты приступили к восстановительным работам. Для разбора завалов задействовали тяжелую технику. До сих пор неизвестно точное число людей, которые находились в доме в момент ЧП. Непонятна и причина происшествия.
По предварительным данным, обрушение могло произойти из-за структурных повреждений здания.