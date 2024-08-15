Северная Корея планирует открыть границы для туристов в декабре 2024-го

Первой точкой в маршрутном листе станет город Самджиен на северо-востоке страны. Он уже готов встречать приезжих. Новые апартаменты, отели, лыжный курорт, а также культурные и медицинские учреждения обещают гостям туроператоры. Они также отмечают, что со временем возможно открытие и других регионов КНДР для иностранцев. Эксперты высоко оценили такое решение властей страны. По словам специалистов, это знаменует новый этап для туризма в Северной Корее спустя четыре года строгих карантинных мер.