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Северная Корея планирует открыть границы для туристов в декабре 2024-го

15 августа 2024 17:12
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Северная Корея откроет границы для туристов. Посетить КНДР желающие смогут уже в декабре 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Северная Корея планирует открыть границы для туристов в декабре 2024-го-1

Первой точкой в маршрутном листе станет город Самджиен на северо-востоке страны. Он уже готов встречать приезжих. Новые апартаменты, отели, лыжный курорт, а также культурные и медицинские учреждения обещают гостям туроператоры. Они также отмечают, что со временем возможно открытие и других регионов КНДР для иностранцев. Эксперты высоко оценили такое решение властей страны. По словам специалистов, это знаменует новый этап для туризма в Северной Корее спустя четыре года строгих карантинных мер.

# Туризм # Новости Северной Кореи

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