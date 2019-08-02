Серия взрывов прогремела в Бангкоке. Есть пострадавшие

Новости Таиланда. Серия взрывов прогремела в центральных районах Бангкока, где в эти дни проходят министерские встречи стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и диалоговых партнеров блока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этому моменту их зафиксировано уже 10. Бомбы были активированы на улицах, у станций метро, у комплекса правительственных зданий, на первом этаже одной из гостиниц, а также у здания главного штаба вооруженных сил Таиланда.