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Сергей Нарышкин: «США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Беларуси»

29 сентября 2020 18:37
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Новости Беларуси. Участие в подготовке протестов в Беларуси принимают инструкторы ЦРУ и Пентагона. Такое заявление сделал глава Службы внешней разведки России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Нарышкин: «США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Беларуси»-1

По имеющейся информации, Госдепартамент США работает над тем, чтобы подключить к участию в митингах экстремистов. Их подготовка ведется сразу в нескольких странах.

Сергей Нарышкин: «США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Беларуси»-4

Сергей Нарышкин, глава Службы внешней разведки РФ:
США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Беларуси. В работе с белорусской оппозицией американцы смещают фокус внимания на повышение активности ее силового крыла из числа радикальных националистов. Госдепартамент развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов. «Борцы за обновленную Беларусь» проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона, аффилированных с Госдепартаментом американских НПО.

Сергей Нарышкин: «США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Беларуси»-7

Кроме того, США стремятся втянуть в антиправительственные акции католические общины Беларуси. Более того, по словам Сергея Нарышкина, противники действующей власти, укрывающиеся за рубежом, готовят резонансную провокацию на территории республики. Ее итогом может стать арест, ранение или даже гибель одного из священников.

# Международная политика # Сергей Нарышкин # Фотофакт

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