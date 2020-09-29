Сергей Нарышкин: «США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Беларуси»

Новости Беларуси. Участие в подготовке протестов в Беларуси принимают инструкторы ЦРУ и Пентагона. Такое заявление сделал глава Службы внешней разведки России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Участие в подготовке протестов в Беларуси принимают инструкторы ЦРУ и Пентагона. Такое заявление сделал глава Службы внешней разведки России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По имеющейся информации, Госдепартамент США работает над тем, чтобы подключить к участию в митингах экстремистов. Их подготовка ведется сразу в нескольких странах.
Сергей Нарышкин, глава Службы внешней разведки РФ:
США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Беларуси. В работе с белорусской оппозицией американцы смещают фокус внимания на повышение активности ее силового крыла из числа радикальных националистов. Госдепартамент развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов. «Борцы за обновленную Беларусь» проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона, аффилированных с Госдепартаментом американских НПО.
Кроме того, США стремятся втянуть в антиправительственные акции католические общины Беларуси. Более того, по словам Сергея Нарышкина, противники действующей власти, укрывающиеся за рубежом, готовят резонансную провокацию на территории республики. Ее итогом может стать арест, ранение или даже гибель одного из священников.