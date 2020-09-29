Сергей Нарышкин: «США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Беларуси»

Новости Беларуси. Участие в подготовке протестов в Беларуси принимают инструкторы ЦРУ и Пентагона. Такое заявление сделал глава Службы внешней разведки России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По имеющейся информации, Госдепартамент США работает над тем, чтобы подключить к участию в митингах экстремистов. Их подготовка ведется сразу в нескольких странах.

Сергей Нарышкин, глава Службы внешней разведки РФ:

США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Беларуси. В работе с белорусской оппозицией американцы смещают фокус внимания на повышение активности ее силового крыла из числа радикальных националистов. Госдепартамент развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов. «Борцы за обновленную Беларусь» проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона, аффилированных с Госдепартаментом американских НПО.