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Сенаторы Франции потребовали реакции Парижа на рост неонацизма в Украине

07 июня 2021 15:48
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Сенат Франции потребовал официальной реакции Парижа на рост неонацизма в Украине. Группа политиков после визита в Киев обратилась к главе МИД Франции с просьбой отреагировать на деятельность нацистских организаций на территории этой восточноевропейской страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сенаторы Франции потребовали реакции Парижа на рост неонацизма в Украине-1

Сенаторы возмущены тем, что в центре столицы торгуют нацистскими символами, а также учат стрелять и записывают в украинский нацбатальон «Азов». Неонацистские партии развивают все более активную деятельность, вербуют молодежь в свои ополчения. Теперь осталось дождаться официальной позиции Франции по отношению к неонацистскому движению в Украине.

# Нацизм # Фотофакт

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