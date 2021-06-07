Сенаторы Франции потребовали реакции Парижа на рост неонацизма в Украине

Сенат Франции потребовал официальной реакции Парижа на рост неонацизма в Украине. Группа политиков после визита в Киев обратилась к главе МИД Франции с просьбой отреагировать на деятельность нацистских организаций на территории этой восточноевропейской страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сенаторы возмущены тем, что в центре столицы торгуют нацистскими символами, а также учат стрелять и записывают в украинский нацбатальон «Азов». Неонацистские партии развивают все более активную деятельность, вербуют молодежь в свои ополчения. Теперь осталось дождаться официальной позиции Франции по отношению к неонацистскому движению в Украине.