Сенат Франции принял ужесточил законодательство, чтобы бороться с терроризмом после отмены режима ЧП

Напоминаем, что режим ЧП был введен в связи с терактами в ноябре 2015. Тогда практически одновременно произошли сразу несколько атак в многолюдных местах. Смертники устроили взрывы на стадионе Стад-де-Франс, другие террористы расстреляли посетителей нескольких ресторанов. Еще одна группа захватила заложников в концертном зале «Батаклан». Жертвами нападений стали 130 человек, сотни получили ранения. Эти теракты стали крупнейшими по числу жертв за всю историю Франции.

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