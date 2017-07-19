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Сенат Франции принял ужесточил законодательство, чтобы бороться с терроризмом после отмены режима ЧП

19 июля 2017 07:54
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Новости Франции. Франция приняла антитеррористический закон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ одобрили большинством голосов в сенате ночью с 17 на 18 июля.

Он призван сохранить в руках правоохранителей инструменты борьбы с террористической угрозой после отмены чрезвычайного положения.

Сенат Франции принял ужесточил законодательство, чтобы бороться с терроризмом после отмены режима ЧП-1

Напоминаем, что режим ЧП был введен в связи с терактами в ноябре 2015. Тогда практически одновременно произошли сразу несколько атак в многолюдных местах. Смертники устроили взрывы на стадионе Стад-де-Франс, другие террористы расстреляли посетителей нескольких ресторанов. Еще одна группа захватила заложников в концертном зале «Батаклан». Жертвами нападений стали 130 человек, сотни получили ранения. Эти теракты стали крупнейшими по числу жертв за всю историю Франции.

Подробнее о страшных событиях здесь.

# Фотофакт # Терроризм

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