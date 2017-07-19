Больше половины жителей Великобритании начали сомневаться, что выход страны из ЕС – правильный выбор

Новости Великобритании. Жители Великобритании начали сомневаться, что выход страны из Евросоюза – правильный выбор. Согласно опросу, теперь только около 46% британцев выступают за Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем в Брюсселе проходят переговоры между Британией и ЕС. На повестке дня – финансы, права граждан Евросоюза, которые проживают в Великобритании, и отношения с Ирландией, которая намерена остаться в ЕС после выхода Соединенного Королевства из состава организации.