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Семь детей погибли при ударе Израиля по школе в Газе

24 октября 2024 17:09
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Ситуация в Газе по-прежнему критическая. Сообщения о новых разрушениях и жертвах оттуда приходят ежедневно. Не стал исключением и этот день. В результате налета израильской авиации погибли 17 человек, в их числе – семеро детей. Еще более 40 получили ранения, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Целью атаки стала школа в лагере беженцев Нусейрат в центральной части анклава. В оправдание авиаудара в командовании ЦАХАЛ заявили, что учебное заведение использовалось ХАМАС как прикрытие командного центра боевиков для планирования терактов как против израильских солдат, так и самого государства Израиль.

Семь детей погибли при ударе Израиля по школе в Газе-2

Как сообщили в министерстве здравоохранения Палестины только за последние сутки жертвами израильских бомбардировок стали 55 человек. Выживать тем, кто сейчас находится в Газе, становится все тяжелее. Из-за ограничений на ввоз продовольствия в анклав цены на основные продукты питания взлетели и для большинства жителей стали недоступны.
Например, мешок муки там стоит почти 40 долларов – астрономическая сумма для людей, которые лишены работы и крыши над головой. Поток товаров, прибывающих в Газу, достиг самого низкого уровня с начала конфликта. Гуманитарные организации предупреждают об опасности голода.

# Палестина-Израиль

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