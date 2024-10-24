Семь детей погибли при ударе Израиля по школе в Газе

Ситуация в Газе по-прежнему критическая. Сообщения о новых разрушениях и жертвах оттуда приходят ежедневно. Не стал исключением и этот день. В результате налета израильской авиации погибли 17 человек, в их числе – семеро детей. Еще более 40 получили ранения, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Целью атаки стала школа в лагере беженцев Нусейрат в центральной части анклава. В оправдание авиаудара в командовании ЦАХАЛ заявили, что учебное заведение использовалось ХАМАС как прикрытие командного центра боевиков для планирования терактов как против израильских солдат, так и самого государства Израиль.