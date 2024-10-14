Семь человек погибли при урагане в Бразилии

По меньшей мере семь человек стали жертвами непогоды в Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мощный шторм обрушился на восточное побережье страны.
По меньшей мере семь человек стали жертвами непогоды в Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мощный шторм обрушился на восточное побережье страны.
Ливни идут несколько дней. Больше всего пострадал крупнейший город Сан-Паулу. Там ураганный ветер со скоростью более 100 километров в час валил деревья, обрывал линии электропередачи. Без электричества остались около 2 миллионов человек. Есть перебои со связью и подачей воды. Останавливалась работа нескольких аэропортов.