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Семь человек погибли при урагане в Бразилии

14 октября 2024 07:31
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По меньшей мере семь человек стали жертвами непогоды в Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мощный шторм обрушился на восточное побережье страны.

Семь человек погибли при урагане в Бразилии-2

Ливни идут несколько дней. Больше всего пострадал крупнейший город Сан-Паулу. Там ураганный ветер со скоростью более 100 километров в час валил деревья, обрывал линии электропередачи. Без электричества остались около 2 миллионов человек. Есть перебои со связью и подачей воды. Останавливалась работа нескольких аэропортов.

# Природные явления

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