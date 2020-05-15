Сделка ОПЕК+ работает: цены на нефть начали расти

Новости мира. Цена нефти Brent впервые с 6 мая возросла до 32 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Цена нефти Brent впервые с 6 мая возросла до 32 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Между тем, стоимость черного золота марки WTI составляет 28 долларов за баррель. Таким образом мировые цены на нефть уже третью неделю подряд завершают ростом. Ситуация на рынке стабилизируется благодаря сделке ОПЕК+.
Согласно принятому документу, страны альянса договорились сократить добычу сырья на 10 миллионов баррелей в сутки.