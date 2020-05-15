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Сделка ОПЕК+ работает: цены на нефть начали расти

15 мая 2020 16:05
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Новости мира. Цена нефти Brent впервые с 6 мая возросла до 32 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сделка ОПЕК+ работает: цены на нефть начали расти-1

Между тем, стоимость черного золота марки WTI составляет 28 долларов за баррель. Таким образом мировые цены на нефть уже третью неделю подряд завершают ростом. Ситуация на рынке стабилизируется благодаря сделке ОПЕК+.

Сделка ОПЕК+ работает: цены на нефть начали расти-4

Согласно принятому документу, страны альянса договорились сократить добычу сырья на 10 миллионов баррелей в сутки.

# Добыча нефти # Фотофакт

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