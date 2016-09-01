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Саудовская Аравия находится на грани рецессии

01 сентября 2016 07:25
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Новости Саудовской Аравии. Саудовская Аравия на грани рецессии. За этот год экономика королевства выросла лишь на 1,5%, а это худшие цифры за последние несколько лет. Также негативно отразились на финансовых показателях страны постоянные колебания на нефтяном рынке и отток иностранных денег из государства.

Все эти факторы, как ожидают аналитики, приведут к первому за почти восемь лет спаду в саудовской экономике. Однако в МВФ уверили, что на ее восстановление уйдет не более двух лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Добыча нефти

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