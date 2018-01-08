Сатанисты украли тело годовалого младенца с аргентинского кладбища

Новости Аргентины. Накануне Рождества тело младенца было украдено с кладбища в Буэнос-Айресе. Полиция опасается, что его похитил сатанинский культ.

Как сообщает Daily Mail, тело мальчика находилось на кладбище во «временном» хранилище, поскольку для его захоронения не было свободного места. Когда родители пришли почтить память сына, они обнаружили, что тело пропало.

Адвокат родителей утверждает, что у него есть доказательства, указывающие на кражу тела последователями сатанинского культа.

Ведущий прокурор, Ана Мария Каро, сообщает, что власти обыскивают фермы и близлежащие деревни. «Операция продолжается», – сказала она местным СМИ.

Мальчик по имени Сиро Аранда умер 10 декабря 2017 года от пневмонии.

Около пяти лет назад мозырские храмы осквернили сатанисты.