Санта-Клаус в Иерусалиме выехал в город на верблюде, чтобы поздравить горожан

Новости Израиля. В Израиле на фоне новых антиковидных ограничений люди продолжают готовиться к Рождеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне иерусалимский Санта-Клаус поздравил жителей с предстоящим праздником. Вдоль стен Старого города Санта проехал не на санях, а на верблюде. В качестве подарков он раздавал рождественские елки. Надо сказать, что сказочный персонаж – не актер и не любитель. Он обучался своему делу в профессиональной школе Санта-Клаусов в штате Мичиган в США. Проще говоря, это дипломированный волшебник.