Прямой эфир

Санта-Клаус в Иерусалиме выехал в город на верблюде, чтобы поздравить горожан

24 декабря 2021 07:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Израиля. В Израиле на фоне новых антиковидных ограничений люди продолжают готовиться к Рождеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Санта-Клаус в Иерусалиме выехал в город на верблюде, чтобы поздравить горожан-1

Накануне иерусалимский Санта-Клаус поздравил жителей с предстоящим праздником. Вдоль стен Старого города Санта проехал не на санях, а на верблюде. В качестве подарков он раздавал рождественские елки. Надо сказать, что сказочный персонаж – не актер и не любитель. Он обучался своему делу в профессиональной школе Санта-Клаусов в штате Мичиган в США. Проще говоря, это дипломированный волшебник.

# Новый год # Санта-Клаус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
США будет защищать Литву от российско-белорусской угрозы? Вот к каким выводам пришли западные политики
23 декабря 2021 20:49

США будет защищать Литву от российско-белорусской угрозы? Вот к каким выводам пришли западные политики

Отбор газа из европейских хранилищ достиг максимума с начала отопительного сезона
23 декабря 2021 19:11

Отбор газа из европейских хранилищ достиг максимума с начала отопительного сезона

Служба безопасности Украины поймала фейкового президента
23 декабря 2021 08:52

Служба безопасности Украины поймала фейкового президента