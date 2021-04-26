Самый жёсткий карантин с начала пандемии ввели на Кипре

Новости мира. Власти Кипра объявили о введении самого жесткого карантина с начала эпидемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 апреля начнет действовать комендантский час – с 21:00 до 05:00.

Пока новый режим вводится на две недели. Закрыты все промтоварные магазины, театры, кинотеатры, парикмахерские, салоны красоты, спортзалы. Рестораны и кафе смогут работать только навынос.

Тем временем Болгария с 1 мая откроет доступ в страну туристам.