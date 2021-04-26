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Самый жёсткий карантин с начала пандемии ввели на Кипре

26 апреля 2021 06:29
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Новости мира. Власти Кипра объявили о введении самого жесткого карантина с начала эпидемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 апреля начнет действовать комендантский час – с 21:00 до 05:00. 

Самый жёсткий карантин с начала пандемии ввели на Кипре-1

Пока новый режим вводится на две недели. Закрыты все промтоварные магазины, театры, кинотеатры, парикмахерские, салоны красоты, спортзалы. Рестораны и кафе смогут работать только навынос.

Тем временем Болгария с 1 мая откроет доступ в страну туристам.

Самый жёсткий карантин с начала пандемии ввели на Кипре-4

Они должны иметь при себе любой из трех видов медицинских документов: сертификат, подтверждающий вакцинацию, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании.

Самый жёсткий карантин с начала пандемии ввели на Кипре-7

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# Коронавирус # Фотофакт

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