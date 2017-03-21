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Самый старый миллиардер в мире Дэвид Рокфеллер умер на 102-м году жизни

21 марта 2017 07:34
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Новости США. Американский банкир, государственный деятель, глобалист скончался на 102-м году жизни в своем поместье под Нью-Йорком в Покантико Хиллс.  Дэвид Рокфеллер умер во сне.  

Фрейзер Сетел, официальный представитель семьи Рокфеллеров:
Причиной стала застойная сердечная недостаточность.

Самый старый миллиардер в мире Дэвид Рокфеллер умер на 102-м году жизни-1

В предоставленных Сетелом материалах о миллиардере отмечается, что он был «патриархом семьи Рокфеллеров, одним из самых влиятельных людей в истории американского финансового сектора и филантропии».

Клан Рокфеллеров всегда играл ключевые роли в американской политике и бизнесе.

Дэвид Рокфеллер стал первым представителем династии Рокфеллеров, достигшим столетия. В 2002 году Дэвид выпустил книгу, тем самым став единственным за всю историю членом семьи Рокфеллеров, опубликовавшим свою автобиографию.

Самый старый миллиардер в мире Дэвид Рокфеллер умер на 102-м году жизни-4

Напомним, Рокфеллер перенес немало операций. По информации прессы, ему было сделано шесть операций по пересадке сердца. Первая подобная операция проводилась в 1976 году, после автомобильной аварии.

Дэвид Рокфеллер:
Каждый раз, когда я получаю новое сердце, словно глоток жизни прокатывается по моему телу. Чувствую себя активным и живым. Мне часто задают вопрос: как прожить долго? Всегда отвечаю одно и то же: жить простой жизнью, играть со своими детьми, наслаждаться всем, что делаешь.

Самый старый миллиардер в мире Дэвид Рокфеллер умер на 102-м году жизни-7

Получивший в наследство от своего деда, нефтяного магната Джона Рокфеллера солидное наследство, Дэвид Рокфеллер заработал внушительный авторитет на мировой финансовой и политической аренах. Он был советником почти всех американских президентов, начиная с Эйзенхауэра.

Свою карьеру в Chase Manhattan Bank Дэвид начал в 1946 году. В январе 1961-го он возглавил банк. Его работа на этой должности завершилась в 1981-м году в связи с достижением предельно допустимого уставом банка возраста.

Chase Manhattan Bank известен как банк семьи Рокфеллеров, и это при том представителям этой семьи никогда не принадлежало больше 5% акций. Во время работы Дэвида Рокфеллера на должности главы Chase Manhattan Bank, деятельность банка на международном уровне была значительно расширена. 

# Фотофакт # Некролог # Дэвид Рокфеллер

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