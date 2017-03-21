Самый старый миллиардер в мире Дэвид Рокфеллер умер на 102-м году жизни

Новости США. Американский банкир, государственный деятель, глобалист скончался на 102-м году жизни в своем поместье под Нью-Йорком в Покантико Хиллс. Дэвид Рокфеллер умер во сне. Фрейзер Сетел, официальный представитель семьи Рокфеллеров:

Причиной стала застойная сердечная недостаточность.

В предоставленных Сетелом материалах о миллиардере отмечается, что он был «патриархом семьи Рокфеллеров, одним из самых влиятельных людей в истории американского финансового сектора и филантропии». Клан Рокфеллеров всегда играл ключевые роли в американской политике и бизнесе. Дэвид Рокфеллер стал первым представителем династии Рокфеллеров, достигшим столетия. В 2002 году Дэвид выпустил книгу, тем самым став единственным за всю историю членом семьи Рокфеллеров, опубликовавшим свою автобиографию.

Напомним, Рокфеллер перенес немало операций. По информации прессы, ему было сделано шесть операций по пересадке сердца. Первая подобная операция проводилась в 1976 году, после автомобильной аварии.



Дэвид Рокфеллер:

Каждый раз, когда я получаю новое сердце, словно глоток жизни прокатывается по моему телу. Чувствую себя активным и живым. Мне часто задают вопрос: как прожить долго? Всегда отвечаю одно и то же: жить простой жизнью, играть со своими детьми, наслаждаться всем, что делаешь.