Самый активный и непредсказуемый вулкан в мире проснулся на Гавайях: кадры с места событий

Новости США. На Гавайях проснулся вулкан Килауэа – его называют самым активным и непредсказуемым в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огнедышащая гора выбросила реку раскаленной магмы, стекающую сейчас прямо в Тихий океан.

К слову, буквально накануне специалисты НАСА сделали крайне сенсационное заявление касательно супер-вулкана. Исполин находится тоже в США, в Йеллоустонском парке. Ученые полагают, что его извержение грозит всему человечеству куда более серьезными проблемами, чем астероиды и кометы.