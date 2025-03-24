Самолет РФ Су-25 потерпел крушение в Приморском крае

В Приморском крае во время тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-25. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Пилот успел катапультироваться и был экстренно эвакуирован, угрозы для его жизни нет.
В Приморском крае во время тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-25. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Пилот успел катапультироваться и был экстренно эвакуирован, угрозы для его жизни нет.
Фото: pixabay
Падение самолета произошло в безлюдном месте, повреждений нет. Причиной аварии стала внутренняя техническая неисправность. На место происшествия вылетела комиссия.