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Самолет РФ Су-25 потерпел крушение в Приморском крае

24 марта 2025 13:02
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В Приморском крае во время тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-25. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Пилот успел катапультироваться и был экстренно эвакуирован, угрозы для его жизни нет.

Самолет РФ Су-25 потерпел крушение в Приморском крае-1

Фото: pixabay

Падение самолета произошло в безлюдном месте, повреждений нет. Причиной аварии стала внутренняя техническая неисправность. На место происшествия вылетела комиссия.

# Самолет

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