Прямой эфир

С Монблана сходит ледник: в районе перекрывают дороги и эвакуируют туристов

26 сентября 2019 12:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. В Италии перекрывают дороги и эвакуируют туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С Монблана сходит ледник: в районе перекрывают дороги и эвакуируют туристов-1

Причина – угроза схода ледника с горы Монблан. Эксперты дают неутешительные прогнозы – в ближайшее время с одной из вершин может отколоться 250 тысяч кубометров льда.

С Монблана сходит ледник: в районе перекрывают дороги и эвакуируют туристов-4

На данный момент ледник сползает со скоростью полметра в день. По мнению местной администрации, это происходит из-за глобального потепления. Монблан – самая высокая точка Западной Европы. Каждый год сюда приезжают сотни тысяч туристов.

# Горы и скалы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На химзаводе во французском Руане произошёл пожар
26 сентября 2019 12:23

На химзаводе во французском Руане произошёл пожар

Скончался экс-президент Франции Жак Ширак
26 сентября 2019 10:14

Скончался экс-президент Франции Жак Ширак

Горящий в порту Тромсё лайнер может взорваться
26 сентября 2019 09:01

Горящий в порту Тромсё лайнер может взорваться