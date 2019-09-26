С Монблана сходит ледник: в районе перекрывают дороги и эвакуируют туристов

Новости Италии. В Италии перекрывают дороги и эвакуируют туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина – угроза схода ледника с горы Монблан. Эксперты дают неутешительные прогнозы – в ближайшее время с одной из вершин может отколоться 250 тысяч кубометров льда.