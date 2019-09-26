С Монблана сходит ледник: в районе перекрывают дороги и эвакуируют туристов

Новости Италии. В Италии перекрывают дороги и эвакуируют туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. В Италии перекрывают дороги и эвакуируют туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причина – угроза схода ледника с горы Монблан. Эксперты дают неутешительные прогнозы – в ближайшее время с одной из вершин может отколоться 250 тысяч кубометров льда.
На данный момент ледник сползает со скоростью полметра в день. По мнению местной администрации, это происходит из-за глобального потепления. Монблан – самая высокая точка Западной Европы. Каждый год сюда приезжают сотни тысяч туристов.