С космодрома Байконур успешно стартовала ракета, которая будет искать следы жизни на Марсе

Новости Казахстана. С космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Протон-М» с аппаратами межпланетной миссии «Экзомарс-2016». Это совместный проект России и ЕС. Его цель – найти следы жизни на Красной планете, а также изучить атмосферу, поверхность и климат. Путь «Экзомарса» до четвертой от Солнца планеты займет семь месяцев.

В данный момент на Марс направляется десантный модуль «Скиапарелли», который отработает технологию посадки, и орбитальный модуль, предназначенный для изучения малых газовых примесей атмосферы и распределения водяного льда в грунте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.