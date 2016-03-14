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С космодрома Байконур успешно стартовала ракета, которая будет искать следы жизни на Марсе

14 марта 2016 13:22
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Новости Казахстана. С космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Протон-М» с аппаратами межпланетной миссии «Экзомарс-2016». Это совместный проект России и ЕС. Его цель – найти следы жизни на Красной планете, а также изучить атмосферу, поверхность и климат. Путь «Экзомарса» до четвертой от Солнца планеты займет семь месяцев.

В данный момент на Марс направляется десантный модуль «Скиапарелли», который отработает технологию посадки, и орбитальный модуль, предназначенный для изучения малых газовых примесей атмосферы и распределения водяного льда в грунте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Космос

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