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С 1 января Польша председательствует в Совете Евросоюза – чем это чревато?

01 января 2025 16:55
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Еще одна не самая лучшая новость для европейцев. С этого дня Польша приняла обязанности председателя Совета Евросоюза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чем это чревато?

Ответ: в агрессивной внешней и внутренней политике, которую намерена проводить Варшава.

С 1 января Польша председательствует в Совете Евросоюза – чем это чревато?-2

Во-первых, это ужесточение санкций против России и нашей страны, что, как известно, больше бьет по жителям Европы. Во-вторых, продолжение активной поддержки конфликта в Украине. И в-третьих – милитаризация ЕС и усиление роли США и НАТО в Европе.

Кроме того, Варшава намерена воспользоваться своим служебным положением и надавить на страны Евросоюза, чтобы те увеличили свои оборонные расходы. Об этом открыто говорит польский президент. А для того чтобы мотивировать европейцев, используется уже изрядно поднадоевшая всем риторика о возрастающей угрозе с Востока. Таким образом Польша намерена сделать все, чтобы расширить и укрепить мощности военной промышленности ЕС. Такую политику Варшава будет проводить до конца своих полномочий. Они истекут в июле.

# Международная политика

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