Рынок пиротехники взорвался в Мексике

Новости Мексики. В Мексике взорвался рынок пиротехники. Инцидент произошел в центральной части страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информация о погибших и пострадавших пока не поступала. Клубы черного дыма поднимались на десятки метров над городом. Причины и обстоятельства инцидента выясняются. На месте ЧП работают спасатели, военные и врачи.