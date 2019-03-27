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Рынок пиротехники взорвался в Мексике

27 марта 2019 07:49
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Новости Мексики. В Мексике взорвался рынок пиротехники. Инцидент произошел в центральной части страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рынок пиротехники взорвался в Мексике-1

Информация о погибших и пострадавших пока не поступала. Клубы черного дыма поднимались на десятки метров над городом. Причины и обстоятельства инцидента выясняются. На месте ЧП работают спасатели, военные и врачи.

Рынок пиротехники взорвался в Мексике-4

Напоминаем: при подобном взрыве в 2016 году погибли более 40 человек.

Рынок пиротехники взорвался в Мексике-7

# Взрыв пиротехники # Фотофакт

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