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Уолтц: Владимир Зеленский ведет себя как бывшая

02 марта 2025 16:57
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Советник по национальной безопасности американского президента Майк Уолтц сравнил украинского лидера Владимира Зеленского с бывшей девушкой, желающей опровергнуть сказанное им ранее. Об этом сообщает CNN.

Уолтц: Владимир Зеленский ведет себя как бывшая-1

Фото: pixabay

Уолтц также усомнился в готовности Зеленского к честным переговорам и заметил, что Вашингтону в Украине нужен лидер, с которым он сможет вести бизнес.

# Международная политика

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