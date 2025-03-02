Уолтц: Владимир Зеленский ведет себя как бывшая

Советник по национальной безопасности американского президента Майк Уолтц сравнил украинского лидера Владимира Зеленского с бывшей девушкой, желающей опровергнуть сказанное им ранее. Об этом сообщает CNN.

Уолтц также усомнился в готовности Зеленского к честным переговорам и заметил, что Вашингтону в Украине нужен лидер, с которым он сможет вести бизнес.