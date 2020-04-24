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«Мы просим понять нас». Футболисты сборной Латвии записали ролик против изоляции, в котором просили разрешить им работать

24 апреля 2020 10:00
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Новости Латвии. Вернуться к привычной жизни хотят латвийские футболисты. На фоне пандемии коронавируса местные клубы устроили совместный видеопротест против изоляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы просим понять нас». Футболисты сборной Латвии записали ролик против изоляции, в котором просили разрешить им работать-1

Записанный ими ролик стремительно распространился в соцсетях. На нем игроки сборной Латвии, тренеры, представители вирслиги требуют разрешить им работать. Они отмечают, что матчи футбольных команд во время пандемии несправедливо запрещены, тогда как представители других профессий могут трудиться.

«Мы просим понять нас». Футболисты сборной Латвии записали ролик против изоляции, в котором просили разрешить им работать-4

Марис Верпаковскис, игрок сборной Латвии по футболу:
Мы не просим и не требуем безответственности. Мы осознаем и понимаем серьезность ситуации. Мы просим понять нас и сопоставить все риски, чтобы мы смогли работать, а дети быть здоровыми. Мы считаем, что это адекватно и оправданно.

«Мы просим понять нас». Футболисты сборной Латвии записали ролик против изоляции, в котором просили разрешить им работать-7

«Мы просим понять нас». Футболисты сборной Латвии записали ролик против изоляции, в котором просили разрешить им работать-9

«Мы просим понять нас». Футболисты сборной Латвии записали ролик против изоляции, в котором просили разрешить им работать-11

Отметим, чемпионат Латвии по футболу, намеченный на середину марта, не начался из-за коронавируса. Введенные в связи с этим ограничения не позволяют командам проводить полноценные тренировки. При этом из всех клубов высшей лиги страны пособия по простою получили всего два.

В ближайшие дни «Латвийская футбольная вирслига» намерена обратиться к властям с предложениями о том, как можно было бы возобновить работу в клубах.

«Мы просим понять нас». Футболисты сборной Латвии записали ролик против изоляции, в котором просили разрешить им работать-14

# Коронавирус # Марис Верпаковскис # Фотофакт

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