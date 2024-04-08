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94 человека погибли при крушении парома в Мозамбике

08 апреля 2024 10:38
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Как минимум 94 человека погибли, еще 26 пропали без вести после крушения парома в Мозамбике. Всего, по предварительным данным, на его борту находились порядка 130 пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

94 человека погибли при крушении парома в Мозамбике-1

Спасатели нашли пятерых выживших и продолжают искать остальных, но проведению операции мешают сильные волны. Основной причиной трагедии считается техническое состояние парома. Он был переделан из рыболовного судна и не предназначался для перевозки людей. К тому же в нарушение всех мер безопасности был сильно переполнен.

# ЧП

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