94 человека погибли при крушении парома в Мозамбике

Как минимум 94 человека погибли, еще 26 пропали без вести после крушения парома в Мозамбике. Всего, по предварительным данным, на его борту находились порядка 130 пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели нашли пятерых выживших и продолжают искать остальных, но проведению операции мешают сильные волны. Основной причиной трагедии считается техническое состояние парома. Он был переделан из рыболовного судна и не предназначался для перевозки людей. К тому же в нарушение всех мер безопасности был сильно переполнен.